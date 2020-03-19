Луке, Парагвай, 19 марта 2020, 08:18 — REGNUM Розыгрыш Кубка Либертадорес приостановлен до 5 мая. Такое решение приняла Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ), 19 марта сообщает пресс-служба организации.
«Учитывая риск распространения коронавируса, КОНМЕБОЛ решила приостановить розыгрыш Кубка Либертадорес до 5 мая 2020 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это сделано в целях защиты здоровья футболистов, тренеров, судей, официальных лиц, журналистов и болельщиков от коронавирусной инфекции.
Добавим, что ранее Международная федерация футбола (ФИФА) перенесла матчи южноамериканского отборочного турнира к чемпионату миру 2022 года. Встречи, запланированные на конец марта, отодвинуты на неопределенный срок.