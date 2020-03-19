Ростов-на-Дону, , 00:07 — REGNUM Академия футбольного клуба «Ростов» в связи с угрозой распространения коронавируса ушла на каникулы. Все занятия отменены до 12 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе жёлто-синих.

«Такое решение принято в интересах наших детей и тренеров, мы не можем рисковать их здоровьем. До 12 апреля тренировок не будет, после этого будем действовать согласно сложившейся ситуации», — отметил руководитель детско-юношеской команды «Ростова» Роман Адамов.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в российских регионах весенние каникулы для школьников продлены до 12 апреля. Перенесены также сроки сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ).

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