Москва, , 22:52 — REGNUM Глава УЕФА Алексанер Чеферин опроверг информацию, что победителями лиг станут клубы, которые на данный момент лидируют в своих чемпионатах. «Могу сказать, что это неправда. Наша цель — доиграть чемпионаты, ничего другого ни одной лиге или ассоциации не рекомендовали», — заявляет Чеферин.

С начала марта подавляющее большинство европейских чемпионатов приостановлено из-за эпидемии коронавируса.

На данный момент в мире было зарегистрировано более 210 000 случаев заражения коронавирусом.