Москва, , 22:21 — REGNUM 29-летний немецкий вингер «красно-белых» Андре Шюррле помещен на карантин после возвращения в Россию. Последнее время футболист находился в Германии, где проходил реабилитацию после травмы.

Михаил Бутовский о ситуации с Шюррле: «Как требуют подписания всех служб, Андре будет помещен на карантин, в ходе которого будет дистанционно контролироваться его реабилитация».

Также недавно сообщалось, что футбольный клуб «Спартак» временно приостановил свою деятельность в связи с эпидемией коронавируса.