Мюнхен, Германия, , 22:16 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» в летнее трансферное окно собирается расстаться с тремя футболистами основного состава. В список на продажу попали Жером Боатенг, Хави Мартинес и Корентен Толиссо. Суммарная стоимость футболистов по оценкам transfermarkt составляет 63 млн евро.

В текущем сезоне Жером Боатенг принял участие в 24-х играх во всех турнирах (16 — Бундеслига, 5 — Лига Чемпионов, 2 — Кубок Германии, 1 — Суперкубок). Хави Мартинес в текущем сезоне появлялся на поле 18 раз, однако не сумел отметиться результативными действиями. Корентен Толиссо провел 24 матча, в которых заработал 3+7 очков по системе гол+пас.

На вырученные средства «Бавария» выкупит у «Интера» Ивана Перишича и продлит контракты с Томасом Мюллером и Мануэлем Нойером.