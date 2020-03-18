Вашингтон, , 22:02 — REGNUM У 33-летнего нападающего «Даллас Старз» Александра Радулова коронавируса не обнаружили, об этом в своем twitter аккаунте написал журналист Мэттью Дефранкс.

На данный момент НХЛ, как и подавляющее большинство других турниров, приостановлен из-за эпидемии коронавируса. Сроки возобновления чемпионата пока неизвестны. В текущем сезоне Радулов в 67-ми играх отличился 34 раза, из которых 15 шайб и 19 результативных передач.

На 18-е марта в США подтверждено около 7400 случаев заражения коронавирусом, 115 человек погибли.