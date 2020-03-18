Лондон, , 21:36 — REGNUM 28-летний атакующий полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брёйне был признан лучшим игроком текущего сезона Английской Премьер-лиги по версии The Telegraph. Второе и третье места заняли игроки «Ливерпуля» Джордан Хендерсон и Трент Александер-Арнольд.

Также в топ-10 футболистов вошли Джек Грилиш, Садио Мане, Серхио Агуэро, Мохаммед Салах, Вирджил ван Дейк, Джейми Варди и Рияд Марез.

В текущем сезоне Кевин де Брёйне отыграл 34 матча во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил 9 голов и отдал 18 голевых передач. В составе национальной сборной в шести играх полузащитник заработал 4+7 очков по системе гол+пас.