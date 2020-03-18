Москва, , 21:27 — REGNUM Тренер Virtus.pro Анатолий «Boo1k» Иванов покинул состав организации Virtus.pro по дисциплине Dota2. «Boo1k» начал работать в VP с чемпионата The International 2019 в качестве аналитика. Под его руководством «мишки» заняли 9−12-е место на турнире.

Генеральный менеджер Virtus.pro Сергей Гламазда об уходе Анатолия Иванов: «Мы благодарим Анатолия за работу с обновленным составом VP. Он очень много сделал для команды во время The International 2019 и последующих турниров».