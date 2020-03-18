Лондон, , 19:34 — REGNUM Английское издание The Telegraph составило список из десяти лучших игроков сезона Английской премьер-лиги до приостановки чемпионата из-за коронавируса.

Футболисты оценивались по таким показателям, как «игра в атаке», «игра в пас», «игра в защите» и так далее.

Десятка лучших игроков прошедшей половины сезона выглядит так:

10. Рияд Марез («Манчестер Сити»)

9. Джейми Варди («Лестер»)

8. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

7. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

6. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)

5. Садьо Мане («Ливерпуль»)

4. Джек Грилиш («Астон Вилла»)

3. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»)

2. Джордан Хендерсон («Ливерпуль»)

1. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»).