Тегеран, , 22:30 — REGNUM 18 марта Мохаммед-Хосейн Солтани, ветеран иранского рестлинга и чемпион мира 2012 года, призвал всех иранских чемпионов внести свою лепту в борьбу с новым коронавирусом и быть «представителями здоровья». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Солтани сообщил агентству, что чемпионы могут стать хорошим примером для других классов общества. По его словам, любая небрежность перед лицом эпидемии вируса может нанести непоправимый ущерб членам всех иранских семей.

Спортсмен посоветовал всем людям оставаться дома и соблюдать правила гигиены и медицинского обслуживания. «Я ездил в разные места и давал важные советы о том, как сдержать эпидемию», — заявил Солтани.

Он также подчеркнул, что он некоторые другие известные иранские спортивные деятели раздавали медицинские пакеты бедным, будучи примером для подражания. «Иранцы должны равняться именно на таких людей», — сообщил бывший чемпион.