Париж, , 19:16 — REGNUM Руководство футбольного клуба «ПСЖ» разрешило покинуть Францию игрокам команды до того как будут закрыты границы из-за коронавируса.

Согласно сообщениям ESPN, клуб предлагает игрокам решить, где они хотят изолироваться от заболевания. Известно, что Париж уже покинули два бразильца Неймар и Тьягу Сильва, отправившись к себе на родину.

Некоторые игроки предпочли остаться рядом с командой во Франции. Такому примеру последовал бразилец Маркиньос.

Сообщается, что «ПСЖ» выдал каждому игроку рекомендации по поддержанию физической формы в течение карантина. Игрокам следует выполнять: 8 минут разминки, 10 минут работы с гирями, 40 минут беговой работы и 5 минут охлаждения.

По последним данным, чемпионат Франции возобновится не ранее 15 апреля. «ПСЖ» лидирует в чемпионате с открытом в 12 очков от второго места.