Москва, , 19:07 — REGNUM Федерация фигурного катания России (ФФКР) отменила проведение всех оставшихся соревнований сезона из-за распространения пандемии коронавируса.

«Принимая во внимание отмену или перенос на неопределенный срок чемпионата мира по фигурному катанию-2020 в Монреале и чемпионата мира по синхронному катанию в Лейк-Плэсиде, а также в связи с введением режима повышенной готовности и принимаемыми мерами по борьбе с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, приостанавливающими проведение любых спортивных мероприятий, ФФКРинформирует об отмене всех всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках в регионах РФ до конца спортивного сезона-2019/20.

В существующей на данный момент ситуации необходимо обеспечить спортсменами, тренерами и специалистами строгое выполнение всех ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, включая отказ от поездок за рубеж, соблюдение требований личной гигиены и постоянный контроль за состоянием здоровья», — сообщает федерация.

В оставшееся время сезона 2019−2020 годов должно было состояться еще 13 всероссийских соревнований, включая первенство страны в старшем возрасте среди юниоров в Сочи