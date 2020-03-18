Москва, , 18:40 — REGNUM Согласно информации HITC, форвардом московского ЦСКА Федором Чаловым интересуются три клуба из Английской премьер-лиги.

По данным источника, «Кристал Пэлас», «Вест Хэм Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион» рассматривают вариант с приобретением россиянина в ближайшее трансферное окно. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.

Напомним, что прошлым лето «Кристал Пэлас» уже делал запрос ЦСКА в размере 15 миллионов евро по поводу Чалова, но московский клуб отказался продавать игрока.

В текущем сезоне РПЛ Чалов сыграл в 22 матчах чемпионата, в которых забил пять мячей и отдал две передачи. Контракт 21-летнего форварда рассчитано до лета 2022 года.