Москва, , 18:07 — REGNUM Футболисты из клубов Российской премьер-лиги приняли участие во флешмобе #StayAtHomeChallenge (#ОставайсяДома), набирающем популярность среди спортсменов всего мира. Видео со своим участием во флешмобе игроки опубликовали на своих страницах в соцсетях, а также в соцсетях футбольных клубов.

Так, одними из первых среди игроков РПЛ во флешмобе поучаствовали форвард «Спартака» Джордан Ларссон, а также его одноклубник, защитник Самуэль Жиго. На видео они натирают руки антисептическим средством, параллельно чеканя рулон туалетной бумаги вместо мяча.

Также в акции приняли участие полузащитник «Ростова» Матиас Норманн и нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси.

Что касается игроков из других чемпионатов, то во флешмобе приняли участие форвард «Манчестер Юнайтед» Одион Игало и его одноклубник Бруну Фернандеш, защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос, защитник туринского «Ювентуса» Маттиас де Лигт, защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди, а также легенды мирового футбола в лице Стивена Джеррарда и Франческо Тотти.