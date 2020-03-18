Лондон, , 17:50 — REGNUM Согласно сообщениям Sport. es, бразильский полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может перейти в лондонский «Челси» этим летом.

По данным источника, лондонский клуб является главным фаворитом в борьбе за бразильца. Ожидается, что «Челси» получит Коутиньо на правах аренды с возможностью дальнейшего выкупа.

В данный момент бразильский хавбек выступает на правах аренды в мюнхенской «Баварии». Отметим, что у «баварцев» есть право выкупить игрока за 120 миллионов евро, но, согласно последней информации, немецкий клуб не намерен этого делать.

В текущем сезоне Филиппе принял участие в 22 матчах чемпионата Германии, в которых забил восемь голов и отдал шесть голевых передач.