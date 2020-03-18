Белгород, , 18:04 — REGNUM На XXV открытом чемпионате России по тяжёлой атлетике среди старших возрастных групп победу одержала супружеская пара из посёлка Октябрьский Белгородской области. Они выступали в составе сборной команды региона и установили три рекорда России, сообщили 18 марта в пресс-службе губернатор и правительства области.

Владимир Долженков в возрастной группе 1941 — 1945 г.р. в весовой категории до 81 килограмма стал победителем в рывке, толчке и сумме двоеборья. Вера Долженкова как представитель женщин 1946 — 1950 г.р. в весовой категории до 71 килограмма заняла первое место и установила три рекорда России в трёх номинациях. Спортсменка также вошла в десятку лучших атлетов среди всех возрастных групп за 2019

В чемпионате, который проходил с 11 по 15 марта 2020 года в Санкт-Петербурге, приняли участие более 350 атлетов из 56 регионов России и семи стран мира. Самому пожилому участнику чемпионата исполнилось 90 лет.