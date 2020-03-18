Москва, , 17:36 — REGNUM Розыгрыш финальной стадии, именующей себя «Финал четырех», Лиги чемпионов по мини-футболу был отложен на неопределённый срок, сообщает пресс-служба Ассоциация мини-футбола России (АМФР).

В «Финале четырех» сразятся два испанских и два русских клуба. Представителем России в финальной стадии станут столичный «КПРФ» и «Тюмень», со стороны Испании — «Барселона» и «Мурсия».

Мероприятие было запланировано на конец апреля и должно было пройти с 24 по 26 числа в Минске, однако теперь организаторам пришлось перенести турнир на неопределенные сроки в связи с пандемией коронавируса