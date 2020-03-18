Череповец, Вологодская область, , 17:22 — REGNUM В Череповце будет открыто не менее десяти бесплатных секций по хоккею с мячом. Это станет возможно благодаря победе автономной некоммерческой организацией «ДРОЗД-Череповец» в конкурсе Фонда Президентских грантов. Её проект «Хоккей с мячом на снегу для дошкольников» вошел в число лучших из 9 390 заявок и получит поддержку в размере более 600 тысяч рублей.

«В рамках проекта в Череповце впервые пройдут соревнования по хоккею с мячом на снегу для дошкольников, — рассказывает директор АНО «ДРОЗД-Череповец» Андрей Дубровин. — В городе будет открыто не менее десяти спортивных секций по этому виду спорта, а предварительное тестирование по оценке готовности к занятиям пройдут около 400 ребят. Это будет сделано для укрепления здоровья, закаливания, повышения уровня физической подготовки малышей, для воспитания у них соревновательной культуры и стойкого интереса к занятиям спортом».

В рамках проекта пройдут мастер-классы от профессиональных хоккеистов, семинары для специалистов и волонтеров, работающих с детьми. Для десяти дошкольных образовательных учреждений города будет приобретено спортивное оборудование и инвентарь: клюшки, мини-ворота, мячи, табло, манишки, шлемы, вратарские защитные нагрудники.

Частично финансирование возьмет на себя Группа «ФосАгро», которая является учредителем и партнером движения «Детям России — образование, здоровье и духовность (ДРОЗД)». Проект будет реализован совместно с социальными партнерами: управлением образования города Череповца, МБДОУ «Детский сад № 102». Поддержал начинание Комитет по физической культуре и спорту мэрии города.

«Сегодня «ДРОЗД» играет огромную роль в спортивной жизни города, вносит заметный вклад в популяризацию здорового образа жизни, — отметил председатель комитета по физической культуре и спорту мэрии Череповца Александр Мурогин. — «Хоккей с мячом на снегу» — прекрасный проект, направленный на развитие физической культуры. Здорово, что в системе физического воспитания детей будет использован традиционный русский зимний вид спорта, это будет способствовать формированию у детей чувства национальной гордости».

Автономная некоммерческая организация содействия развитию и популяризации физической культуры и спорта «ДРОЗД-Череповец» — участник всероссийского проекта «Детям России — образование, здоровье и духовность (ДРОЗД)», создана в 2003 году. Цель проекта — эффективное совмещение качественного образования и занятий физической культурой для полноценного духовно-нравственного развития и укрепления здоровья подрастающего поколения.

В настоящее время в Кировске, Апатитах, Череповце, Балакове и Волхове действуют 77 спортивных секций по 16 видам спорта. Более 5,5 тысячи детей занимаются спортом на постоянной основе. Ежегодно в спортивных турнирах, творческих фестивалях и других мероприятиях «ДРОЗДа» принимают участие более 50 тысяч детей и подростков. Занятия во всех секциях АНО «ДРОЗД» бесплатны.

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