Барселона, Испания, , 16:58 — REGNUM Согласно данным Mundo Deportivo, руководство «Барселоны» готово включить вингера Усман Дембеле в сделку по аргентинскому форварду «Интера» Лаутаро Мартинесу.

«Барселона» рассчитывает приобрести агентского вундеркинда любой ценой ближайшим летом. Ради форварда «каталонцы» может отдать сразу несколько игроков основного состава, включая полузащитников Артуро Видаля, Ивана Ракитича, Артура, Нелсона Семену, Карлоса Аленью и защитника Жана-Клера Тодибо.

«Интер», в свою очередь, сообщил, что не против перехода Усмана Дембеле в свой клуб.

Дембеле вероятнее всего покинет «Барселону» этим летом. Даже если сделка по Лаутаро Мартинесу не состоится, руководство «каталонцев» не уверено в том, что француз сможет получать достаточно игрового времени, учитывая вероятный переход Неймара из «ПСЖ», а также наличие в составе Ансу Фати и Антуана Гризманна.

На данный момент Дембеле восстонавливается от травмы правого бедра. Согласно ожиданиям медиков, игрок пропустит еще 6 месяцев.

В этом сезоне 22-летний француз сыграл в 5 матчах испанского чемпионата и забил лишь один гол.