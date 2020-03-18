Лондон, , 16:46 — REGNUM Согласно сообщениям Daily Mail, клубам Английской премьер-лиги придется выплатишь телевещателям более 800 миллионов евро, если сезон 2019−2020 годов не будет доигран полностью.

Напомним, что чемпионат страны приостановлен как минимум до 3 апреля из-за распространяющейся пандемии коронавируса. 19 марта должно состояться заседание, в котором определиться дальнейшая судьба сезона. В соотвествии с контрактами со Sky Sports и BT Sport, клубы АПЛ должны выплатить компаниям свыше 800 миллионов евро из 3,2 миллиардов евро, которые бродкастеры получают по контракту о продаже прав на телетрансляции.