Нижнекамск, Татария, , 16:28 — REGNUM Хоккейный клуб Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» подписал новое соглашение с главным тренером команды Вячеславом Буцаевым. Срок контракта рассчитан на один год, сообщает официальный портал нижнекамского клуба.

Специалист возглавил тренерский штаб команды в декабря 2018 года. В рамках прошедшего регулярного чемпионата «Нефтехимик» под его руководством занял восьмое место в Восточной конференции и получил путевку в плей-офф Кубка Гагарина, где в первом раунде всухую уступил «Ак Барсу» со счетом 4:0 в серии.

Ранее Буцаев возглавлял «Сочи», с которым дважды отбирался в стадию плей-офф.