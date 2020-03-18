Сочи, Краснодарский край, , 16:20 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» рассказал о том, как собирается проводить карантинное время, установленное Российской премьер-лигой в связи с пандемией коронавируса.

«Сегодня была последняя тренировка, после нее у команды будут три дня выходных. После этих выходных медицинский штаб разработает меры, и мы решим, что делать дальше», — информирует пресс-служба клуба.

Из-за пандемии активно развивающегося коронавируса в Российской премьер-лиге были приостановлены проведения всех матчей как минимум до 10 апреля. Подобному примеру последовали большинство европейских чемпионатов, включая первенства Англии, Франции, Германии, Испании и, конечно же, Италии.

Напомним, что 17 марта руководство УЕФА вынесло решение о переносе чемпионата Европы на лето следующего года.