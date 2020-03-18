Уфа, , 15:54 — REGNUM Спортсмены футбольного клуба «Уфа» в полном составе отправлены в отпуск из-за приостановки чемпионата российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом 18 марта сообщает пресс-служба уфимского клуба.

По сообщению пресс-службы ведомства, с 18 марта до 2 апреля футболисты будут поддерживать свою физическую форму индивидуально. А 2 апреля спортсмены «Уфы» снова соберутся вместе на стадионе «Нефтяник».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ до 10 апреля приостановили соревнования для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: ФК «Оренбург» возобновит тренировки 23 марта