Москва, , 15:29 — REGNUM Матчи чемпионата России по волейболу среди мужчин и женщин не будут отменены. Об этом 18 марта заявил заместитель гендиректора Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Михаил Подлозный, сообщает ТАСС.

«На данный момент матчи за 1−4-е места в чемпионате России среди женских команд, а также матчи мужских команд в квалификационном раунде чемпионата России состоятся», — сказал Подлозный.

Он добавил, что в зависимости от региона встречи пройдут при ограниченном числе зрителей или без них.