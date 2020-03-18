Казань, , 15:09 — REGNUM Казань не сможет принять чемпионат России по плаванию из-за распространения коронавируса. Об этом 18 марта заявил главный тренер сборной России Сергей Чепик, сообщает ТАСС.

«Только что стало известно, что чемпионат России не сможет пройти в Казани, но мы сейчас рассматриваем другие варианты проведения турнира», — сказал Чепик.

Он добавил, что решение должно быть принято в течение суток.

Напомним, чемпионат России по плаванию в Казани должен был пройти с 3 по 10 апреля. Турнир является главным отбором на Олимпиаду 2020 года в Токио.