Махачкала, , 13:44 — REGNUM Спортивные мероприятия отменены в Дагестане на неопределенный срок в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Под запрет попадают соревнования всех уровней — от республиканских до международных, сообщили ИА REGNUM 18 марта в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту республики.

Решение об отмене спортивных мероприятий касается не только соревнований, входящих в календарь минспорта региона и проводимых под его эгидой, но и всех иных турниров, в том числе организуемых частными лицами. Вместе с тем в спортивных школах республики карантин пока не введен, тренировки продолжаются в обычном режиме.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане на фоне ситуации с коронавирусом до 10 апреля отменены и культурно-массовые мероприятия с количеством участников более 50 человек. Между тем, по информации минздрава Дагестана, случаев заболевания коронавирусом в республике не зарегистрировано.