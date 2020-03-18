Сан-Хосе, США, , 13:36 — REGNUM Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон намерен продолжить карьеру в следующем сезоне. Об этом 18 марта сообщил журналист Пьер Лебрюн.

«Я спросил Джо, собирается ли он играть в следующем сезоне. Он ответил, что у него впереди ещё много сезонов», — написал Лебрюн.

Напомним, 40-летний Торнтон выступает с 2005 года за «Сан-Хосе». До этого он с 1997 года играл за «Бостон Брюинз». Всего он сыграл в НХЛ 1636 матчей и набрал 1509 очков (420 голов и 1089 передач).