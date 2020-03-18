Казань, , 13:26 — REGNUM Казанский «Ак Барс» призвал Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) досрочно завершить сезон без определения обладателя Кубка Гагарина. Об этом 18 марта говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба.

«Ак Барс» обратился в КХЛ с просьбой об оперативном рассмотрении вопроса о досрочном завершении сезона 2019/20 без определения обладателя Кубка Гагарина», — говорится в заявлении.

В клубе считают, что такое решение будет правильным и «сохранит наше общее реноме хоккейной семьи, которая заботится о безопасности своих членов».

Отмечается, что в случае проведения усечённого турнира плей-офф без «Барыса» и «Йокерита» спортивная составляющая будет отсутствовать и снизит до минимума чувство ценности победы в чемпионате.

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