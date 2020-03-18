Барселона, Испания, , 12:56 — REGNUM Шесть случаев заражения коронавирусом выявлено в испанском футбольном клубе «Эспаньол». Об этом 18 марта сообщается на сайте клуба.

Сообщается, что положительные тесты сдали игроки основной команды клуба, а также члены тренерского штаба. У всех заразившихся болезнь протекает легко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в «Валенсии» выявлено 35% положительных результатов тестов на коронавирус.

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