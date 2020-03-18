Чебоксары, , 12:32 — REGNUM Баскетбольный клуб «Чебоксарские ястребы» проведёт 18 и 19 марта последние игры живьём в рамках чемпионата России. Затем соревнования будут приостановлены, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Чебоксар

Данное решение принято федерацией баскетбола в связи «со сложившейся эпидемиологической ситуацией» из-за распространения коронавирусной инфекции. С 20 марта приостанавливается проведение чемпионата России среди мужских команд второго дивизиона Суперлиги сезона 2019/20. Соревнования приостановлены до 11 апреля.

«Даты проведения несостоявшихся матчей регулярного чемпионата будут определены позднее», — говорят в мэрии Чебоксар.

До этого, 18 и 19 марта, «Чебоксарские ястребы» проведут два вечерних матча вживую, в центре развития маунтинбайка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в рамках профилактической работы по недопущению завоза коронавируса под наблюдением врачей по состоянию на 17 марта находились 73 человека.

В республике отменяются массовые мероприятия, в их числе — митинг-концерт «Крымская весна» и международный балетный фестиваль.