Нью-Йорк, США, , 12:13 — REGNUM Глава UFC Дэна Уайт в ближайшее время должен определиться по бою Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Об этом 18 марта заявил Нурмагомедов, сообщает ESPN.

«Посмотрим. Через пару дней Дэна Уайт пришлет нам координаты», — сказал Нурмагомедов.

Он добавил, что самое главное — это здоровье. При этом его бой с Фергюсоном очень важен для из весовой категории и для болельщиков.

Напомним, первоначально поединок должен был состояться в Нью-Йорке (США) 18 апреля, но из-за пандемии коронавируса находится под угрозой срыва.

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