Сан-Хосе, США, , 11:25 — REGNUM Тренировочный зал Хабиба Нурмагомедова в США закрыт для посетителей из-за коронавируса. Об этом 18 марта сообщает ТАСС.

«Зал официально закрыт для посетителей в связи с ситуацией с коронавирусом», — говорится в сообщении.

Планируется, что зал снова откроется примерно через три недели.

Отметим, что Нурмагомедов вместе с командой готовится к своим боям в зале в Сан-Хосе (штат Калифорния, США). На 18 апреля в Нью-Йорке был запланирован его поединок с американцем Тони Фергюсоном, однако из-за коронавируса проведение боя находится под вопросом.

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