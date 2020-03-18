Кемерово, , 10:48 — REGNUM Финал чемпионата России по хоккею с мячом перенесён на неопределённый срок из-за коронавируса. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе Федерации хоккея с мячом России.

Отмечается, что игра между московским «Динамо» и хабаровским «СКА-Нефтяником» должна была пройти 21 марта в Кемерове. Однако город не сможет принять матч.

Напомним, ранее были отменены два матча за третье место между красноярским «Енисеем» и архангельским «Водником».

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