Барселона, Испания, , 10:35 — REGNUM Капитан «Барселоны» Лионель Месси готов остаться в команде, если из ПСЖ будет возвращен Неймар. Об этом сообщает El Confidencial.

По информации издания, Месси не устраивают спортивные результаты команды, а также отставка предыдущего главного тренера Эрнесто Вальверде.

Отмечается, что возвращение Неймара, с которым он играл с 2013 по 2017 год, может стать тем, что мотивирует Месси остаться в клубе.

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