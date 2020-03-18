Ливерпуль, Великобритания, , 10:31 — REGNUM Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане пожертвовал €45 тыс. на борьбу с коронавирусом в Сенегале. Об этом 18 марта сообщает BBC.

По словам агента игрока, Мане принял решение, когда увидел растущее число случаев заражения коронавирусом в Сенегале. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 27 случаев.

Напомним, Садио Мане является уроженцем Сенегала. За сборную страны он сыграл на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, Кубке африканских наций 2015 года, а также на чемпионате мира 2018 года.