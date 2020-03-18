Яунде, , 10:32 — REGNUM Африканская конфедерация футбола (Caf) перенесла чемпионат Африканских наций по футболу, который должен был пройти в следующем месяце в Камеруне, из-за пандемии коронавируса. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, решение об отмене мероприятия было принято после того, как в Камеруне выявили пять случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что чемпионат Африканских наций по футболу — футбольное соревнование Африки между сборными стран, контролируемое Африканской футбольной ассоциацией. Основано 11 сентября 2007 года. В отличие от Кубка африканских наций (AFCON), в этом турнире имеют право выступать только сборные из игроков внутренних чемпионатов стран.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Африканская конфедерация футбола сообщала только об отмене квалификационных матчей Кубка африканских наций, планируя, однако, провести чемпионат Африканских наций по футболу, поскольку в имеющихся тогда обстоятельствах было возможно обеспечить безопасность болельщиков в Камеруне.

Тем не менее, после сообщений о том, что в Камеруне также выявили заражения коронавирусом, группа экспертов постановила, что чемпионат следует перенести на неопределенный срок.

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