Лондон, , 09:46 — REGNUM Английская премьер-лига (АПЛ) может провести оставшиеся матчи сезона на нейтральном поле при закрытых трибунах. Об этом 18 марта сообщает The Sun.

По информации издания, оставшиеся 92 матча могут пройти в Мидлендсе. Все игры будут показаны в прямом эфире.

При этом не исключено, что в один день на стадионе может быть проведено несколько встреч, а команды будут играть через три дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта Английская премьер-лига приостановила сезон из-за пандемии коронавируса до 4 апреля.

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