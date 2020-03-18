Мадрид, , 09:41 — REGNUM Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс госпитализирован с подозрением на коронавирус. Об этом 18 марта сообщает Ideal.es.

Отмечается, что из-за высокой температуры Санс плохо себя чувствовал в последние несколько дней. Сейчас он находится в реанимации.

Он уже сдал тесты на коронавирус. Хотя результаты ещё неизвестны, врачи на 99% уверены, что он болен COVID-19.

Напомним, с 1985 по 1995 год Санс был директором «Реала», после чего стал президентом клуба до 2000 года. Под его руководством команда дважды выигрывала Лигу чемпионов.