Вашингтон, , 09:07 — REGNUM Казахстанский боксер Геннадий Головкин и чемпион мира в среднем весе по версии WBA Сауль Альварес договорились о проведении третьего поединка, сообщает 17 марта The Athletic.

Издание отмечает, что бой состоится 12 сентября на арене «AT&T Stadium» в Далласе. Стороны достигли договоренности по финансовым условиям поединка.

Напомним, первый бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом прошел в 2017 году и закончился ничьей. В сентябре 2018 года казахстанский боксер потерпел поражение и лишился поясов Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC).