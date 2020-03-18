Окленд, США, 18 марта 2020, 08:41 — REGNUM Полностью приостановил работу клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» из-за пандемии коронавируса. Об этом 18 марта сообщил журналист Марк Джей Спирс.
По словам генерального менеджера клуба Боба Майерса, клуб полностью самоизолируется, чтобы избежать заражения коронавирусом.
«Не очень хорошие новости, но неизвестность всё сильно усложняет», — сказал Спирс.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в клубе НБА «Бруклин Нетс» четыре игрока заражены коронавирусом.
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