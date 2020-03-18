Вашингтон, , 08:33 — REGNUM В клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» четыре игрока заражены коронавирусом. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба клуба.

Имена баскетболистов не называются. Отмечается, что трое из четырех баскетболистов не испытывают симптомов болезни. Всех изолировали и поместили под контроль врачей.

По информации журналиста издания The Athletic Шамса Чарании, одним из инфицированных игроков является Кевин Дюрант.

Напомним, 12 марта в НБА на неопределённый срок был приостановлен сезон. Это произошло после подтверждения информации о коронавирусе у баскетболиста «Юты» Руди Гобера.