Ростов-на-Дону, , 08:12 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев рассказал на странице своей супруги Аланы в Instagram о своем предстоящем переезде из России.

«Мы готовим глобальный переезд в другую страну. Всему свое время», — сказал он, не уточнив, в какую именно страну и когда произойдет отъезд.

Футболист также рассказал, что спокойно отреагировал на остановку чемпионата России, потому что здоровье людей важнее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее все турниры и матчи под эгидой УЕФА с участием клубов и сборных между мужскими и женскими командами, включая товарищеские встречи, были отложены из-за коронавируса.

Матчи за выход на Евро и товарищеские встречи сборных, назначенные на конец марта этого года, будут сыграны в международную паузу в начале июня.

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