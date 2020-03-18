Оттава, , 06:25 — REGNUM Бестактной и безответственной назвала позицию Международного олимпийского комитета (МОК), продвигающего проведение Олимпийских игр в Токио во время пандемии коронавируса, представитель комиссии спортсменов МОК, четырехкратная олимпийская чемпионка в составе сборной Канады Хейли Уикенхайзер. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«МОК настаивает, что будет продвигаться вперёд. Я думаю, что с их стороны это бестактно и безответственно, учитывая нынешнее состояние человечества», — говорится в сообщении.

По словам Уикенхайзер, нормальные тренировки спортсменов не возможны в условиях, когда стадионы и другие спортивные объекты из-за коронавируса закрываются, а перемещения между странами ограничиваются.

Она подчёркивает, что невозможно узнать, что произойдёт в ближайшие 24 часа, а не только через три месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта Международный олимпийский комитет (МОК), объявил, что не планирует переносить даты проведения ОИ-2020 в Токио, и будет игнорировать любые спекуляции на эту тему.

Читайте ранее в этом сюжете: МОК намерен провести Олимпийские игры в назначенные сроки