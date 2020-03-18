Мадрид, , 00:01 — REGNUM Мадридский «Реал» готов расстаться с 30-летним валлийским вингером Гаретом Бейлом в летнее трансферное окно после окончания сезона 2019/20.

Трансферная стоимость футболиста по оценкам transfermarkt составляет 40 млн евро. Гарет Бейл выступает за «сливочных» с 2013-го года, когда перешел из «Тоттенхэма» за 100,8 млн евро.

В текущем сезоне Бейл принял участие в 14-ти матчах испанской Примеры, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевые передачи. В остальных клубных турнирах игрок появлялся на поле 4 раза, в которых отметился 1 забитым мячом.