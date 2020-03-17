Москва, , 23:45 — REGNUM 56-летний тренер национальной сборной России Станислав Черчесов прокомментировал перенос Чемпионата Европы — 2020 на 2021-й год.

«Мы все оказались в такой ситуации. Понятно, что здоровье болельщиков важнее, чем этот турнир. Просим вас относиться друг к другу внимательнее. Берегите себя и своих близких. Желаю всем набраться терпения и удачи», — обратился к болельщикам Станислав Черчесов.

Недавно стало известно, что УЕФА принял решение перенести Чемпионат Европы на 2021-й год.