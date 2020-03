Денвер, США, , 22:34 — REGNUM 17 марта в рамках первого тура онлайн-турнира по CS: GO ESL Pro League Season 11 Europe встретились команды NaVi и North. Матч разыгран в формате best of 3.

На первой карте Nuke, которая является пиком датской команды, «львы» одержали уверенную победу со счетом 16:10 (8:7, 8:3 по половинам). Второй и третьей картами противостояния станут Dust2 и Overpass.

Русскоязычная трансляция проходит на twitch канале Maincast.