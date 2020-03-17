Москва, , 21:02 — REGNUM 17 марта в рамках европейского онлайн-турнира SECTOR: MOSTBET Season 2 был разыгран матч между командой Espada и датской пятеркой Tricked. Игра завершилась уверенной победой СНГ коллектива на первых двух картах Dust2 (16:10) и Nuke (16:10).

MVP встречи стал 18-летний российский киберспортсмен Абдул «degster» Гасанов. Коэффициент k/d игрока составил 1,62, а средний урон за раунд — 83,1.

Espada одержала вторую победу в группе A, набрала 6 очков и поднялась на первое место. Tricked с 3-мя баллами опустился на вторую строчку.