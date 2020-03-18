Тегеран, , 08:53 — REGNUM Иранский футболист Алиреза Джаханбахш предложил материальную помощь в размере 1 миллиарда риалов (около 7000 долларов) для сдерживания вспышки коронавируса в его родном городе Казвин. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 17 марта.

Он также опубликовал видео, в котором попросил людей оставаться дома и следовать всем рекомендациям министерства здравоохранения Ирана, чтобы пережить распространяющуюся по всему миру пандемию.

Основные футбольные и иные спортивные мероприятия по всему миру были приостановлены в качестве меры предосторожности против вспышки болезни.

Власти Тегерана заявляют, что их борьбе со вспышкой серьезно мешают санкции США, призывая Организацию Объединенных Наций (ООН) помочь снять санкции и прекратить американскую кампанию «максимального давления» на Иран.

Вспышка коронавируса, известного как COVID-19, была впервые зарегистрирована в китайском городе Ухань, крупном торговом и промышленном центре с населением 12 миллионов человек, в конце декабря 2019 года.

Глава Центра общественных связей и информации при министерстве здравоохранения и медицинского образования Киануш Джаханпур заявил, что 14 991 иранец был заражен коронавирусом (COVID-19) в стране, 853 из них погибли. К настоящему времени выздоровели 4996 инфицированных иранцев.