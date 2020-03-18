Тегеран, , 09:34 — REGNUM Иранские каратисты по дисциплине кумитэ обеспечили себе четыре квоты на Олимпийских играх 2020 года в Токио, поскольку два крупных рейтинговых события были отменены из-за коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 17 марта.

После отмены тура Премьер-лиги Karate-1 в Марокко мероприятие высшего уровня в Мадриде было отменено, поскольку Испания принимает строгие меры по сдерживанию вспышки болезни. «Всемирная федерация каратэ с сожалением сообщает, что мероприятие первой серии международных турниров по каратэ, запланированное в Мадриде (Испания) с 17 по 19 апреля, было отменено из-за вспышки Covid-19», — говорится в заявлении Федерации.

Karate-1 Premier League была главным событием, на котором спортсмены могли набрать очки и повысить свой рейтинг для квалификации на Олимпиаду в Токио.

По данным иранской федерации каратэ, WKF объявила, что последнее мероприятие, проведенное в Зальцбурге, будет рассматриваться как заключительный этап рейтинговой серии для Олимпийских игр. Благодаря этому Иран обеспечил себе четыре квоты: Бахман Асгари (мужской кумитэ, до 75 кг), Хамидех Аббасали (женский кумитэ от 61 кг), Саджад Ганджзаде (мужской кумитэ, от 75 кг), Сара Бахманьяр Ин(женский кумитэ, до 55 кг).