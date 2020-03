Москва, , 20:46 — REGNUM 17 марта в рамках онлайн-турнира по cs: go ESL Pro League Season 11 встретились СНГ коллектив forZe и Complexity. Матч завершился победой forZe в серии best of 3 со счетом 2:1 картах Dust2 и Mirage.

Лучшим игроком встречи с 70-ю «фрагами» был признан молодой российский киберспортсмен Евгений «FL1T» Лебедев. Коэффициент k/d игрока составил 1,29, а средний урон за раунд — 83,5. В составе Complexity выделился Бенджамин «blameF» Бремер, заработавший статистику 65−56.

ForZe, одержав первую победу на турнире и набрав 3 очка, поднялся на первое место в группе B. Complexity без очков опустился на последнюю позицию.